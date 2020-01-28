Пес выбрал самый короткий путь, чтобы попасть домой, и почти застрял - видео

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Животные могут удивить своей смекалкой и способностями, а люди только и рады записать их достижения на видео, а затем поделиться со всем миром.

Так, например, один местный пес из Таиланда вернулся к воротам родного дома, однако они были закрыты. Другого пути собака не нашла и решила действовать творчески.

Не долго думая она запрыгнула на ворота и стала взбираться по ним как по лестнице. Несколько секунд продолжался "подъем", пока пес не оказался с другой стороны ограды, а затем спокойно отправился домой.-0-