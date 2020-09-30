Песчаная буря обрушилась на юг России - видео

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители Ставропольского края России стали делиться в соцсетях видео песчаной бури, которая опустилась на регион.

Природная стихия снизила видимость на дорогах, из-за чего попутные и встречные авто буквально выпрыгивают из песчаной бури. Видимость на трассе не более 10 метров.

Местные власти предупреждают граждан о чрезвычайной пожароопасности, которая также ожидается 1 октября. Песчаная буря распространилась более чем на 500 километров.

Природное явление также обрушилось на Ростов-на-Дону вместе с сильным ветром, который повреждает инфраструктуру. О пострадавших не сообщается. -0-