Песик проведал свою хозяйку и очаровал всех вокруг (Видео)

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США сделал очень трогательные кадры, которые точно растопят сердца многих пользователей YouTube.

Американец собрался проведать свою маму в доме престарелых, а компанию ему составил любимый питомиц женщины. Конечно, идти в гости с пустыми руками не хотелось, поэтому мужчина придумал милый сюрприз.

Он купил букет цветов, а после вручил его песику, который гордо отправился проведать свою хозяйку. Конечно, такое появление вызвало восторг у окружающих, а женщина явно была рада гостям. Ролик получился очень милым, а песик с цветами сразу очаровал всех, в том числе огромное число юзеров YouTube.-0-

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