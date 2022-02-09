Песик сообразил, как добыть водички, и впечатлил юзеров YouTube (Видео)

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США опубликовал на YouTube любопытный ролик, который привлек внимание пользователей.

Американец пояснил, что его пес обожает воду. Причем, не важно в каком виде. Главное, чтобы утоляло жажду. В один из дней мужчина заметил странное поведение питомца по кличке Зевс и включил камеру.

Как оказалось, песик сообразил, как добыть водички, а для этого научился пользоваться генератором льда в холодильнике, что и попало в объектив камеры. Песик встает на задние лапы и добывает себе кусочек льда, который с удовольствием начинает поглощать. Кадры впечатлили многих юзеров YouTube, которые оказались удивлены сообразительностью собаки. Неудивительно, что ролик быстро собрал огромное число просмотров.-0-

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