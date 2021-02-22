Песик сутки дежурил у раненного друга, чтобы спасти его - очень трогательное видео!

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь Instagram из Бразилии поделился у себя на странице кадрами, которые тронули до глубины души тысячи людей.

Автор видео поведал историю, что заметил в городе двух собак, которые сидели неподалеку от дороги. Одна из них лежала на земле и тяжело дышала, а другая не отходила от друга.

Как выяснилось, песик сутки дежурил у раненного друга, который попал под машину и получил травмы. Животное всеми силами поддерживало собаку, пока к ним не приехали ветеринары. Люди поспешили забрать пса в клинику, однако его друг не собирался дать навредить "пострадавшему".

Врачам все же удалось забрать собаку и ей оказали помощь. Ее друг все время был рядом, что растрогало множество людей. Песик идет на поправку, а волонтеры ищут парочке дом, где они смогут жить в любви и заботе. -0-