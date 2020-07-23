Песику надоело быть в запасных и он остановил футбольный матч - видео

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел во время футбольного матча Национальной футбольной лиги в Грузии.

На 67-й минуте встречи прямо к воротам одной из команд подбежал песик, которому, по всей видимости, надоело сидеть на скамейке запасных. Во время удара от ворот, собака начала бегать от игрока к игроку, а после и вовсе выполнила несколько команд вратаря.

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Разумеется, новый игрок на поле остановил матч, ведь всем уже было не до игры. Болельщики поддерживали песика, пока футболисты пытались вывести его с поля. В конечном итоге, игра была приостановлена на три минуты, а пес стал настоящей звездой среди игроков и зрителей. -0-