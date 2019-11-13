Песню группы Linkin Park исполнили горловым пением - видео

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Тувы Александр Куулар сделал этнический кавер на хит Numb группы Linkin Park.

Музыкальное видео было опубликовано на YouTube. Уникальную версию трека сибиряк записал с помощью национального инструмента варгана, а припев лично исполнил горловым пением.

Таким способом молодой человек решил отдать дань уважения коллективу Linkin Park и поблагодарить всех участников за энергию и эмоции в их песнях.

Ролик понравился пользователям сети. Многие написали множество восторженных комментариев, а само видео посмотрели уже более 46 тысяч раз.-0-