"Песочные часы": Вера Брежнева похвасталась своей шикарной фигурой

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева представила в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.

Артистка примерила яркий летний образ. Для этого Вера Брежнева выбрала светлый костюм с цветочным принтом, но больше всего юзеров впечатлила ее фигура. Звезда в коротком топе похвасталась талией, которой позавидуют многие.

Разумеется, это не осталось без внимания фолловеров, которые поспешили выразить свое восхищение в комментариях. "Красотка", "Вау, вот это фигура", "Песочные часы!" - написали поклонники Веры Брежневой. Неудивительно, что пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-