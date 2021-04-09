9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный инцидент произошел шестого апреля в городе Бад-Зоден-Зальмюнстер на юге Германии. Об этом пишет издание Daily Mail.

Днем в местный банк ворвался грабитель с пистолетом. Он пригрозил кассиру оружием и забрал внушительную сумму денег. После этого быстро скрылся до того, как на место прибыли полицейские.

Самое интересное началось позже, когда правоохранители начали опрашивать свидетелей. Никто из людей не смог описать внешность злоумышленника, ведь пестрый галстук, который мужчина выбрал для ограбления, привлек все внимание к себе. Предмет гардероба в стиле 1980-х годов сразу бросался в глаза, из-за чего люди запомнили эту деталь, а еще пистолет.

Пестрый галстук помог грабителю скрыться от полиции, ведь его внешность так и не удалось установить. Кроме этого, единственное, что запомнили люди - преступнику около 20 лет. Правоохранители продолжают расследование. -0-