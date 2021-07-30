Петроглифы Карелии стали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первобытные наскальные рисунки эпохи неолита, или петроглифы, расположенные в Карелии, вошли в в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает МИР 24со ссылкой на главу Карелии Артура Парфенчикова.

Петроглифы – это уникальные образцы первобытного искусства. Группа наскальных рисунков на Белом море "Бесовы следки" была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур. Позже здесь были найдены еще несколько сотен изображений. Еще одна большая группа петроглифов находится на берегу Онежского озера, в нее входит более 1,2 тысячи рисунков.

"Теперь ценность петроглифов на Онежском озере и Белом море официально подтверждена международным сообществом", – добавил Парфенчиков.

В МИД России отметили, что включение петроглифов Карелии в список ЮНЕСКО говорит о нашей стране как о центре культуры.

Петроглифы Карелии стали 31-м российским объектом в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-