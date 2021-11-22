Певица Алсу решилась на стильное изменение внешности – всем понравилось! (Видео) 

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Алсу представила в Instagram новый ролик, который привлек внимание юзеров.

Певица решилась на стильное изменение внешности, прибегнув к помощи стилиста. Специалист поработал с волосами звезды, после чего все поклонники могли только с удивлением смотреть на артистку.

Певица Алсу решила нарастить волосы, а видео добавило интриги. Сначала знаменитость позирует перед камерой с короткой шевелюрой, но уже в следующий момент оказывается в кадре с длинными локонами. Стильное изменение внешности Алсу понравилась юзерам, которые завалили артистку массой восторженных комментариев и огромным числом лайков. -0-