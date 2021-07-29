Певица Дуа Липа показала себя в бикини и заставила поклонников дышать чаще (Фото)

Дуа Липа. Фото из Instagram
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская артистка Дуа Липа разместила в Instagram новый пост и восхитила юзеров.
Певица отправилась в жару поближе к воде и не упустила шанса блеснуть своей стройной фигурой. Для этого Дуа Липа примерила разноцветное полосатое бикини, а сверху накинула на себя красочную рубашку с восточными мотивами.
Образ получился впечатляющим и запоминающим, поэтому и неудивительно, что поклонники певицы стали дышать чаще, когда увидели новые фото. За непродолжительное время пост собрал массу хвалебных комментариев, а также миллионы лайков. -0-