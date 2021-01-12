Певица Дуа Липа примерила для обложки Vogue несколько интересных винтажных образов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская певица Дуа Липа приняла участие в фотосессии для журнала Vogue, а результатами поделилась у себя на странице в Instagram.

Знаменитость попала в объектив камеры, примерив несколько соблазнительных образов из 60-х годов прошлого века. Для этого певица Дуа Липа выбрала клетчатое мини-платье, дополнив образ впечатляющим макияжем и стильной прической. На другом фото звезда предстала в разноцветном наряде, состоящим из штанов и кроп-топа. Последний выбор Дуа Липы почти превратил ее в точную копию Мерлин Монро.

Разумеется, многочисленные фолловеры не смогли пройти мимо таких восхитительных кадров и завалили британскую певицу множеством хвалебных комментариев. Сами снимки быстро собрали миллионы лайков. -0-