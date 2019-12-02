Певица Елена Темникова намерена уйти со сцены

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-участница группы "Серебро" Елена Темникова сделала неожиданное признание. В ближайшие пару лет певица прекратит заниматься гастрольной деятельностью из-за усталости и сложностей, связанных с постоянными выступлениями.

"Песен буду выпускать еще больше, чем раньше. Концерты есть и будут. Я не ухожу из профессии. Просто беру паузу в турах до 2021 года точно, дальше - посмотрим. У нас есть идеи следующего тура, но сперва должна родиться для него музыка и все мы должны получить много нового вдохновения", - пишет Елена в своем Instagram.

Поклонники были рады узнать, что певица не заканчивает карьеру, как до того писали СМИ, а только берет перерыв для отдыха. Но также заподозрили, что дело может быть не в усталости, а в беременности. В комментариях фанаты активно подогревают предположения и отмечают, что звезда заметно прибавила в весе. Однако Елена все опровергает и отвечает, что просто поправилась.-0-