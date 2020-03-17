Певица Елка чуть не украла самого милого песика

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Елка поделилась на своей странице в Instagram свежим снимком, который умилил миллионы пользователей сети.

Артистка запечатлена на снимке с очень милым песиком. В подписи к посту звезда призналась: "А ЧЬЮ ЭТО СОБАКУ Я ЧУТЬ НЕ УКРАЛА???? Нежный парниша растопил мое сердечко". Подписчики Елки согласились, что и их сердца тоже растопил этот взгляд.

Певица хотела бы узнать, кто из них милее выглядит на фото, но, как она сама написала, "даже спрашивать не будет". И так все ясно. Поклонники оценили снимок и оставили под записью десятки тысяч лайков.-0-