Певица Елка стала блондинкой

27 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Певица Елка удивила поклонников сменой имиджа: она стала блондинкой. Свежей фотографией девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Звезда дополнила новый цвет стрижкой каре с челкой.

Поклонников не смутил новый образ. Все поняли, что это парик. Подписчики поздравили Елку с Новым годом, а некоторые даже сравнили певицу с Мэрилин Монро.-0-