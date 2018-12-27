Певица Елка стала блондинкой

27 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Певица Елка удивила поклонников сменой имиджа: она стала блондинкой. Свежей фотографией девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Звезда дополнила новый цвет стрижкой каре с челкой.
Поклонников не смутил новый образ. Все поняли, что это парик. Подписчики поздравили Елку с Новым годом, а некоторые даже сравнили певицу с Мэрилин Монро.-0-
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