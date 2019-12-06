Певица Гагарина умилила поклонников трогательным видео

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полина Гагарина на своей странице в Инстаграм опубликовала фотографию, на которой во время выступления певице аккомпанирует на рояле сын.

"Моя гордость! Моя жизнь! Как летит время! В этот раз со мной на сцену вышел взрослый юноша, я волновалась в 1000 раз больше, чем в марте", - написала Гагарина о своем двенадцатилетнем Андрее.

Скриншот видео

Поклонники оценили семейный дуэт и оставили множество восторженных комментариев.

"Очень трогательно и красиво до безумия! Слезы наворачиваться от эмоций!", "Вы невероятные", "Успехов огромных желаю! Пусть не бросает!", - написали фолловеры.

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