Певица Гвен Стефани вышла замуж, а юзеры заметили одну особенность на фото со свадьбы

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Гвен Стефани во второй раз вышла замуж, а радостным моментом поделилась с фолловерами в Instagram.

Избранником 51-летней звезды, которая прославилась благодаря участию в группе No Doubt, стал кантри-исполнитель Блейк Шелтон. Пара уже шесть лет вместе и теперь решилась на официальный шаг. Трогательными и красивыми фотографиями с церемонии бракосочетания Гвен Стефани поделилась в Instagram, где поклонники принялись ее поздравлять.

Впрочем, самые внимательные пользователи заметили одну особенность на фото со свадьбы. Оказалось, что Гвен Стефани решила для праздника примерить сразу два платья. Официальная церемония прошла в длинном наряде с шикарной фатой, а вот празднование певица проводила уже в коротком свадебном образе. Выбор Гвен Стефани пришелся по вкусу пользователям, которые завалили артистку поздравлениями. -0-