Певица Клава Кока восхитила Instagram своим образом на Хэллоуин

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская артистка Клава Кока порадовала своих многочисленных фолловеров и поделилась в Instagram своим хэллоуинским образом.

Девушка решила отметить этот праздник, примерив черный кроп-топ и глянцевую куртку. Для пущего эффекта Клава Кока выбрала ожерелье с фирменной буквой "К", а также не забыла о впечатляющем макияже. Под глазами представительницы лейбла Black Star красуется два рисунка: летучая мышь и паутина.

Разумеется, такой внешний вид вызвал восторг у поклонников Клавы Коки, которые оставили под записью сотни тысяч лайков и не поскупились на массу восхищенных комментариев. -0-