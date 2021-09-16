Певица МакSим обрадовала поклонников новыми фото после выписки

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица МакSим разместила в Instagram новый пост после продолжительной болезни.

Артистка порадовала поклонников двумя фото со своей дочерью. Мама и девочка выбрались на прогулку в солнечный день и проявляют максимальную любовь друг к другу. Поклонники МакSим были рады увидеть певицу, которая идет на поправку.

Впрочем, обсудили юзеры и внешний вид знаменитости. МакSим серьезно похудела в больнице, однако фанаты ее поддержали, а кто-то даже сравнил с "фарфоровой куколкой". Разумеется, кадры обрадовали фолловеров, которые поспешили выразить свое восхищение в множестве комментариев и лайков. -0-