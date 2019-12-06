Певица МакSим  показала кольцо и объявила, что снова выходит замуж

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марина Максимова - певица МакSим сообщила на своей странице в Instagram, что выходит замуж и опубликовала два фото с роскошным кольцом с огромным камнем на безымянном пальце. В кадре видна рука избранника певицы. Его личность пока остается в тайне, сообщает российский телевизионный Пятый канал.
"Я сказала "Да" — такую подпись сделала под снимками МакSим.
МакSим в октябре 2008 года вышла замуж за своего звукорежиссера Алексея Луговцова. В браке родилась дочь Александра. В 2011 году они развелись. Через три года артистка родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова. Об их расставании стало известно в 2015 году.-0-