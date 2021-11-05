Певица МакSим удивила всех своим новым постом в Instagram

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка МакSим представила в Instagram новый пост, который впечатлил огромное число юзеров.

Певица показала свежий кадр из своей жизни, где она хвастается своими акробатическими способностями. Для этого МакSим заняла место в доме, а после с легкостью встала на руки, выполняя движения ногами. Звезда некоторое время простояла вниз головой, а после вернулась в исходное положение. Такое занятие она назвала "средством от дури в голове".

Необычный пост привлек внимание поклонников МакSим. Артистка удивила всех своими акробатическими навыками, о чем ей поспешили сказать в комментариях многочисленные фанаты. Неудивительно, что запись в Instagram быстро собрала огромное число лайков. -0-