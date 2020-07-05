Певица МакSим восстановилась после травм

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова выложила в Instargam снимок, который свидетельствует, что реабилитация певицы после аварии прошла успешно.

На фото артистка на теннисном корте вместе со своим тренером, а на плече держит сумку с ракетками. Исполнительница постройнела и выглядит отдохнувшей.

МакSим в прошлом году попала в аварию, и по этой причине ей пришлось на время отменить выступления. В начале этого года состояние певицы вновь ухудшилось. Сообщалось, что у нее проблемы с сосудами головного мозга и ушибы позвоночника. Врачи рекомендовали на время оставить карьеру. По имеющейся информации, исполнительница готова вернуться на сцену уже этой осенью.-0-