Певица МакSим вышла из комы и идет на поправку

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артистка Марина Максимова, которая более известна под псевдонимом МакSим, вышла из комы. Об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.

Представительница звезды отмечает, что певица идет на поправку и пока пытается осознать тот факт, что она пробыла в коме такое длительное время. МакSим уже самостоятельно сидит на кровати и общается с врачами, однако медики пока запрещают ей ходить. Знаменитость идет на поправку.

Третьего августа стало известно, что певица пришла в сознание и ее состояние здоровья значительно улучшилось, однако врачи продолжают за ней наблюдать, а также проводят все необходимые процедуры. Напомним, певица МакSим пробыла в искусственной коме с 16 июня, когда ее госпитализировали в одну из клиник Москвы с 70 процентным поражением легких. -0-