Певица МакSим взволновала поклонников своей красотой и фигурой

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка МакSим представила в Instagram новый пост и заворожила пользователей сети.

Знаменитость выздоровела после тяжелой болезни, а теперь радует своей улыбкой и внешним видом всех вокруг, в том числе огромное число пользователей сети. В этот раз МакSим опубликовала несколько снимков, сделанных перед зеркалом. Для съемки знаменитость выбрала облегающий черный костюм, который выгодно подчеркнул изящную фигуру звезды.

Разумеется, поклонники МакSим были взволнованы новыми кадрами певицы и не смогли остаться в стороне. Юзеры быстро оставили под записью в Instagram множество восхищенных комментариев, а также огромное число лайков. -0-