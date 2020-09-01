Певица Наталия Орейро повторила легендарные образы Мэрилин Монро

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уругвайская актриса Наталья Орейро опубликовала у себя в Instagram кадры из новой фотосессии, где она предстала перед камерой в потрясающих образах Мэрилин Монро.

На фото звезда повторила самые легендарные образы знаменитой актрисы и восхитила поклонников. Наталия Орейро предстала в мягком белом халате, для нескольких кадров она примерила черное обтягивающее платье, а также запечатлена в простыне и с телефонной трубкой.

Актриса Наталия Орейро сопроводила пост замечательной цитатой Мэрилин Монро: "Счастье внутри нас самих, а не рядом с кем-то".

Разумеется, кадры пришлись по вкусу пользователям Instagram. Юзеры восхитились снимками и оставили десятки тысяч лайков и множество комментариев с комплиментами в адрес актрисы. -0-