Певица Нюша похвасталась фигурой в белом купальнике

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Нюша представила в Instagram новый кадр и взволновала поклонников.

Знаменитая артистка решила похвастаться перед фолловерами своей стройной фигурой. Для этого Нюша примерила привлекательное белое бикини, а также заняла провокационную позу. Звезда уселась рядом с фонтаном и закинула ногу так, чтобы сконцентрировать внимание поклонников на ее соблазнительном внешнем виде.

Разумеется, многие не пропустили пост и оставили в комментариях множество хвалебных отзывов. Сам снимок за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-