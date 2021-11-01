Певица Нюша похвасталась своими округлившимися формами, примерив дерзкое мини

Нюша. Фото из Instagram

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Нюша на днях представила в Instagram новый пост, который очаровал пользователей сети. Артистка проводит время в жаркой стране, а также находится на последних месяцах беременности. Тело Нюши приобрело существенные изменения, что и решила представить многочисленным фолловерам звезда. Нюша захотела похвастаться своими округлившимися формами, а для этого примерила дерзкое обтягивающее мини-платье. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Наряд подчеркнул фигуру и живот певицы, что порадовала поклонников. Юзеры в массе комментариев отметили, что Нюше очень идет беременность и она стала еще прекраснее. Мнение поклонников было практически единогласным, ведь сам пост за короткое время собрал огромное число лайков. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!