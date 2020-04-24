Певица Нюша показала в Инстаграм свою маленькую дочку - поклонники не перестают удивляться: "Почему Симба?"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Нюша опубликовала в Инстаграм видео, в котором ее маленькая дочка разглядывала модный журнал с фотографиями мамы.

Но если сам ролик вызвал умиление у подписчиков, то имя девочки в подписи к посту - противоположную реакцию. Фолловеры недоумевают, почему певица называет малышку именем мультяшного героя: "Такая красивая девочка,но почему Симба?".

Но большинство пользователей больше тронула непосредственность самого ребенка: "Самое милое видео за сегодня", "Чудо маленькое", "Можно смотреть бесконечно, какая же она умничка".-0-