Певица Нюша родила девочку

7 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Певица Нюша 7 ноября родила девочку. Радостным событием она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Нюша разметила черно-белую фотографию и трогательно подписала ее "Наш ангелочек". Известно, что звезда российский эстрады рожала в престижной клинике Майами. Имя ребенка родители пока держат в секрете.
Супруг певицы Игорь Сивоев также отметился в Instagram аналогичным фото. Он поблагодарил Нюшу за дочку. Игорь признался, что присуствовал при родах. У него есть двое детей от прошлого брака, но на такой шаг он решился только сейчас.-0-
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