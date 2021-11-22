Певица Ольга Серябкина стала мамой

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка и бывшая участница группы “Серебро“ Ольга Серябкина поделилась в Instagram радостной новостью.

Знаменитость опубликовала снимок с мужем и их новорожденным ребенком. Ольга Серябкина впервые стала мамой чудесного мальчика. Сын звезды появился на свет 20 ноября, а назвали его Лукой.

Разумеется, такой факт не смог остаться незамеченным и многочисленные поклонники Ольги Серябкиной принялись ее поздравлять с этим чудесным событием. Также к поздравлениям присоединились некоторые звезды шоу-бизнеса. -0-