Певица пришла на награждение с необычным аксессуаром и стала героиней соцсетей

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская артистка Лиззо появилась на премии American Music Award (AMA) с необычным дополнением к своему наряду и моментально стала героиней в соцсетях.

Пользователи так впечатлились образом звезды, что заполонили сеть огромным количеством мемов. Все дело в микросумочке от модного дома Valentino.

Певица Лиззо выбрала для церемонии пышное ярко-оранжевое платье, большие серьги и белые тонкие босоножки. В свою очередь, пользователи сети не смогли отвести взгляд от аксессуара, которым артистка завершила образ - микросумочки под названием Extra Tiny Vsling Bag.

Юзеры интернета восхитились увиденным и принялись придумывать шутки с участием необычной сумочки, а кто-то даже умудрился создать аккаунт микросумочки в Twitter.

Ya'll hoes wanna know what's inside me? — Lizzo's Tiny Bag (@lizzostinybag) 25 ноября 2019 г.

"Вам всем интересно, что у меня внутри?"

lizzo holding a bag full of how much she cares about her haters.. #AMAs pic.twitter.com/YxSfT5fF4t — SΞAN (@Seanlofficial) 24 ноября 2019 г.

"Лиззо держит сумку, полную переживаний по поводу хейтеров"

Тренд на миниатюрные сумочки запустил французский модельер Симон Порт Жакмю. Он выпустил коллекцию аксессуаров, в которые сложно вместить даже наушники. -0-