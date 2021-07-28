Певица Рианна решилась на откровение и показала себя с самых неожиданных ракурсов (Видео)

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская артистка Рианна представила в Instagram новый пост и впечатлила всех.

Певица решила в очередной раз продемонстрировать свою красоту, однако выбрала для этого очень смелый способ. Рианна представила новую рекламу своего белья и показала себя с самых неожиданных ракурсов. Камера запечатлела привлекательные формы певицы со всех сторон, что и сделало кадры чересчур смелыми.

Впрочем, юзеры по достоинству оценили откровение Рианны. Неудивительно, что за непродолжительное время под постом появилась масса восхищенных комментариев, а видео в Instagram уже посмотрели более четырех миллионов раз. -0-