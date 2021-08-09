Певица Рита Ора в пикантном образе произвела фурор в Instagram

Рита Ора. Фото из Instagram
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская певица Рита Ора представила в Instagram новый пост и поразила всех поклонников.
Артистка решила поделиться с общественностью несколькими пикантными кадрами. Для этого Рита Ора выбрала белый банный халат, под которым ничего нет. Пикантный образ певица запечатлела, сделав несколько селфи.
Разумеется, такие соблазнительные снимки не остались без внимания поклонников. Рита Ора произвела настоящий фурор в Instagram, что принесло записи в соцсети огромное число лайков и комментариев. -0-