Певица Татьяна Буланова находится в реанимации

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев рассказал журналистам о состоянии здоровья звезды, сообщает ТАСС.

По его словам, артистка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, а самой певице стало лучше. Отмечается, что Татьяна Буланова попала в больницу с подозрением на инсульт 11 апреля. Певица хотела сделать себе МРТ, но медики обнаружили другую проблему.

Врачи продолжают лечение, а концертный директор Татьяны Булановой 13 апреля расскажет о дате выписки. Ранее знаменитость связалась с фанатами и сообщила, что чувствует себя "уже хорошо".-0-