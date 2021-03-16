Певица Тина Тернер объявила о завершении карьеры

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица, многократный лауреат премии "Грэмми" Тина Тернер попрощалась с поклонниками, заявив, что прекращает карьеру. 81-летняя певица планирует провести остаток жизни вдали от публики и журналистов, сообщает телеканал "МИР24".

Известно, что Тина Тернер страдает от серьезных заболеваний. В 2013 году певица перенесла инсульт, в 2016 году у нее обнаружили рак кишечника. Лечение в виде химиотерапии вызвало тяжелые побочные эффекты, и в 2017 году Тернер пришлось пересадить почку.

Кроме того, у певицы есть психологические проблемы. После неудачного брака с музыкантом Айком Тернером, который сопровождался постоянным домашним насилием, у нее развилось посттравматическое расстройство. Сейчас певица замужем за немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом.-0-