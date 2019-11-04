Певица Валерия восхитила подписчиков фотографией после бессонной ночи

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Валерия поделилась свежим снимком в Instagram и поразила подписчиков своим внешним видом.

Артистка опубликовала фотографию после бессонной ночи. Сейчас звезда гастролирует и за последнее время дала 10 концертов.

"Еще одна бессонная ночь - переезд из Кирова в Ижевск. Сегодня десятый концерт тура", - подписала фото певица.

В свою очередь, фолловеры Валерии были поражены ее естественной красотой и поспешили написать свое мнение в комментариях. Многие не поскупились на красочные слова поддержки и восхищения. Пост собрал более 30 тысяч лайков и сотни комментариев. -0-