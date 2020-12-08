Певица Валерия восхитила Instagram соблазнительным образом

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Валерия опубликовала на днях в Instagram пост, который впечатлил аудиторию социальной сети.

Артистка представила многочисленным фолловерам соблазнительный кадр, сделанный ее мужем. Для фото Валерия выбрала черную шапочку, стильные очки и короткое платье с глубоким вырезом. Весь образ она дополнила чулками в сеточку и модными ботинками.

Разумеется, кадр восхитил Instagram, а многие поклонники Валерии отметили ее красоту и соблазнительный вид. Они выразили это в множестве комментариев, однако не забыли и оставить под снимком десятки тысяч лайков. -0-