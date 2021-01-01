Певица Валерия впервые стала бабушкой

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У сына певицы Валерии Арсения Шульгина и его жены родилась дочь. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка", – написала Валерия в Instagram.

22-летний Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой в августе прошлого года. Девочка появилась на свет через несколько часов после боя курантов. Ее имя пока не обнародовали.

В первый же час после публикации Валерия получила сотни поздравлений и с рождением внучки, и с Новым годом.

"Шикарная дата рождения";

"Поздравляю от души! Валерия стала бабушкой! Несите гордо это звание! С новым годом вас!";

"Поздравляем! Здоровья и счастья малышке!";

"Поздравляю вас!!! Это действительно счастливый новый год!" — отметили подписчики Валерии.-0-