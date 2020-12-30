Певица записывала новогоднее поздравление, когда ее волосы вспыхнули (Видео)

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица София Эллар решила порадовать своих поклонников и красочно поздравить их с праздником. Для этого она решила исполнить кавер на знаменитую песню, а роликом поделиться в Instagram.

Новогоднее поздравление от 27-летней звезды получилось прекрасным, а ей в этом помогал бойфренд - Альваро Солер, который прославился на весь мир после своего хита La cintura. Впрочем, в самый веселый момент все пошло не по плану, а юзеры уже признали полученные кадры символичным завершением 2020 года.

В момент пения девушка откидывается назад и своими длинными волосами задевает свечи, стоящие позади. Ее белоснежная шевелюра вспыхивает, а парень в шоке пытается потушить пламя. Все обошлось, а пользователи оставили в комментариях под видео множество слов поддержки и шуточек. -0-