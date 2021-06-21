Певица Жасмин развеселила сеть своим необычным преображением (Видео)

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Жасмин представила в Instagram новый пост и впечатлила юзеров.

Певица решила продемонстрировать фолловерам свое необычное преображение. Точнее, звезда вмиг переодевается из банного халата в стильный восточный наряд. "Ну что, я побежала на работу", - подписала пост Жасмин.

В ролике артистка бросает на пол вещи, затем подпрыгивает и в момент переодевается. Такой шуточный ролик развеселил сеть, а самые преданные фолловеры отметили необычное преображение Жасмин и написали комплименты в комментариях. -0-