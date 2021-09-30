Певица Жасмин в облегающем платье очаровала Instagram

Жасмин. Фото из Instagram
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Жасмин недавно разместила в Instagram новый снимок и привлекла внимание юзеров.
Артистка решил порассуждать о современных сериалах, а сопроводила пост впечатляющим снимком. Певицу Жасмин запечатлели в облегающим зеленом платье, которое прекрасно расставило акценты на стройной фигуре звезды. Дополнили образ кислотные туфли и аксессуары в похожих оттенках.
Красота и наряд певицы Жасмин очаровали Instagram, что фолловеры поспешили выразить в массе хвалебных отзывов: "Принцесса", "Богиня", "Невозможно оторвать взгляд". -0-