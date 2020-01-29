Певица Zivert щеголяет в бирюзовой шубе - ни одно животное не пострадало

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Zivert вернулась из отпуска: она отдыхала на Мальдивах. Сейчас она вливается в рабочие будни, но воспоминания об океане не отпускают. Чтобы скрасить серые будни она решила носить яркую бирюзовую шубу. Действительно, девушка в ней очень выделяется. Поклонники стали спрашивать, из какого меха она сшита.

Zivert подчеркнула: "Ни одно пушистое животное не пострадало". А затем девушка обратилась к фоллоферам с вопросом, носят ли они натуральный мех.-0-

Певица Zivert показала свои татуировки и пояснила их значение На фото видно, что она вышла из душа, на волосах - тюрбан из полотенца. На шее у звезды видны звезды, также можно увидеть слово "спасибо" около ключицы.