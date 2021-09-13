Певицу Алсу с трудом отличили от ее 15-летней дочери

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно артистка Алсу опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Певица поздравила свою дочь с днем рождения и разместила в соцсети их совместный кадр. Снимок получился милым и красивым, однако у фолловеров возник другой вопрос. Многие с трудом смогли отличить Алсу от ее 15-летней дочери, на что и поспешили указать в комментариях.

Пользователи были очарованы красотой артистки и ее молодым видом. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал огромное число восхищенных комментариев и массу лайков. -0-