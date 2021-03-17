Певицу Дуа Липа раскритиковали в сети за чересчур откровенный наряд (Фото)

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская артистка Дуа Липа поделилась в Instagram несколькими фотографиями с выступления на "Грэмми" и нарвалась на шквал критики.

Знаменитость спела на торжественной церемонии и показала красочное выступление, однако оно понравилось далеко не всем. Певицу Дуа Липа раскритиковали в сети за чересчур откровенный наряд и вызывающие движения на сцене.

Особого внимания заслужил образ знаменитости, ведь для выхода на сцену Дуа Липа примерила пышное платье. Оно бы не вызвало такого ажиотажа, однако артистка сбросила его, оказавшись перед камерами в пикантном розовом белье, которое показало всю природную красоту девушки. Впрочем, неоднозначная реакция только добавила популярности выступлению Дуа Липа, а посты собрали огромное число лайков. -0-