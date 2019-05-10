Певицу Юлию Волкову раскритиковали в Instagram из-за внешнего вида

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 34-летняя экс-участница группы "Тату" Юлия Волкова опубликовала в личном Instagram-аккаунте новое фото.

Снимок вызвал бурные обсуждения среди подписчиков звезды. Многие посчитали, что она выглядит неестественно из-за увлечения пластикой. Подписчики посоветовали Волковой забыть о ботоксе и оставить лицо в покое.

Интересен тот факт, что сама звезда так не считает. В подписи к посту она поблагодарила клинику эстетической медицины, в которую она обращалась.-0-