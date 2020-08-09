Певицу Кэти Топурию заподозрили в беременности после неоднозначного фото

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интригующее фото, которое Кэти Топурия загрузила в Instagram, вызвало массу споров о состоянии артистки.

На кадре звезда запечатлена в купальнике и на берегу моря. Многие фолловеры отметили красоту Кэти Топурии, однако самые внимательные заметили, что с животом солистки группы "А-Студио" что-то не так. Фолловеры поделились своими мыслями: "Животик)", "Хороший ракурс фото для беременной", "Скоро киндер сюрпрайз будет похоже".

Подписчики Кэти Топурии заподозрили ее в беременности, хоть ракурс фото и рука скрывают живот. Сама артистка никак не прокомментировала предположение фанатов, решив сохранить молчание. Впрочем, это не помешало посту собрать десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. -0-