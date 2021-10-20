Певицу Лайму Вайкуле с трудом узнали на архивном фото

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Лайма Вайкуле опубликовала в Instagram новый архивный кадр и привлекла внимание поклонников.

Певица представила на суд общественности снимок из своей молодости, где она запечатлена в самолете. Звезда оперлась локтем на сиденье и устремила взгляд в камеру, пока чуть ниже сладким сном отдыхает Андрей Макаревич.

Многие поклонники с трудом узнали Лайму Вайкуле на архивном фото. Впрочем, большинство отметило, что артистка изменилась только в лучшую сторону, а для своих 67 лет выглядит просто великолепно. -0-