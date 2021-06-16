Певицу МакSим госпитализировали с тяжелым недугом

МакSим. Фото из Instagram
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская артистка МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу с сильным поражением легких. Об этом она рассказал в своем Instagram.
Знаменитость почувствовала недомогание еще 11 июня и сделала тест на коронавирус, однако он оказался отрицательным. Затем МакSим пришлось выступать на сцене с температурой, а после шоу ее госпитализировали с тяжелым недугом. Врачи диагностировали певице пневмонию.
МакSим отменила запланированный концерт на 19 июня, а поклонники пожелали звезде скорейшего выздоровления. -0-