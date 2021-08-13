Певицу МакSим выписали из больницы





"Сегодня выписали нашу Марину из больницы. Это было ее решение. Она настояла на этом. Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать", - написала Маргарита Соколова в Instagram.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи выписали из больницы певицу МакSим (Марину Максимову) по ее решению, она продолжит восстановление дома, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера артистки Маргариту Соколову.По словам менеджера, на дому певицу будет сопровождать профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. "Предстоит долгий путь восстановления и лечения", - отметила она.38-летняя певица около двух месяцев находится в больнице, полтора из них она провела в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Диагноз не разглашается, но известно, что тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 3 августа МакSим вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ, 9 августа ее перевели из реанимации в обычную палату.-0-